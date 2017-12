Freiburg Mordprozess gegen Hussein K. wird bis Januar unterbrochen

Freiburg.

Der Mordprozess gegen den Flüchtling Hussein K. geht in eine Winterpause und wird für rund zweieinhalb Wochen unterbrochen. Gründe seien Weihnachten und der Jahreswechsel, sagte ein Sprecher des Landgerichts Freiburg. Der letzte Verhandlungstag in diesem Jahr sei der 21. Dezember. An dem Termin werden demnach lediglich Urkunden verlesen. Fortgesetzt wird der Prozess am 8. Januar 2018. Er hatte Anfang September begonnen. Ein Urteil soll es den Planungen zufolge frühestens im Frühjahr geben.