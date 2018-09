Freiburg Mutmaßliches IS-Mitglied festgenommen

Anfang September 2018 hatte die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehl gegen den 29 Jahre alten deutschen Staatsbürger erwirkt. Er wird dringend verdächtigt, Mitglied der terroristischen Vereinigungen IS und "Junud al-Sham" anzugehören und eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte der Beschuldigte im November 2013 Deutschland verlassen, um sich dem IS anzuschließen. Über die Türkei war er nach Syrien eingereist. Im Dezember 2013 und Januar 2014 hielt er sich dann mit anderen ausländischen Kämpfern in einem militärischen Ausbildungslager bei Aleppo auf, wo er sich im Umgang mit Waffen unterweisen ließ.

Im Februar 2014 wechselte er zu der ausländischen terroristischen Vereinigung "Junud al-Sham", schloss sich dieser an und stellte sich als Kämpfer und möglicherweise als Sanitäter im Umfeld von Kampfhandlungen in der Provinz Latakia zur Verfügung. Ende des ersten Halbjahres 2014 verließ er Syrien und kehrte Anfang dieses Jahres endgültig nach Deutschland zurück.

Drei Männer sollen IS-Kämpfer finanziell unterstützt haben

Darüber hinaus richtet sich das Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart gegen vier weitere Männer im Alter von 25 bis 41 Jahren. Einem zur Tatzeit 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, sich bereits im September 2013 in Syrien dem IS angeschlossen zu haben. Seit Sommer 2015 ist über seinen weiteren Verbleib nichts mehr bekannt geworden.

Den weiteren drei Beschuldigten aus dem Raum Villingen-Schwenningen und aus Norddeutschland wird die Unterstützung des IS und Junud al-Sham von Deutschland aus vorgeworfen. Sie sollen die beiden anderen Beschuldigten finanziell mit Geldbeträgen zwischen 100 und 6 000 Euro unterstützt haben.

Am Mittwoch wurden die Wohnungen der Verdächtigen in Freiburg und Villingen-Schwenningen durchsucht. Dabei wurden zahlreiche elektronische Datenträge und schriftliche Aufzeichnungen sichergestellt. Beamte des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen den 29-Jährigen in Freiburg fest. Rund 40 Beamte waren im Einsatz. Die Beweismittel sind nun auszuwerten. Die Ermittlungen dauern an.