Freiburg Norbert Blüm rät der CDU zu mehr Sozialpolitik

Karlsruhe Mann will Räuber mit Foto überführen: Handy auch noch weg

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 42-Jähriger hat am Montagabend versucht, zwei Räuber mit einem Beweisfoto zu überführen und deswegen auch noch sein Handy verloren. Die beiden Verdächtigen bedrängten den Mann am Montagabend zunächst in der Karlsruher Innenstadt und forderten Bargeld, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte.