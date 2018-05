Freiburg.

Ein Ausflug zweier Dreijähriger in den Wald hat Eltern, Betreuer und Einsatzkräfte in Freiburg in helle Aufregung versetzt. Die Kinder waren aus ihrer Kita im Stadtteil Zähringen auf einmal spurlos verschwunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zwei Stunden lang suchten Beamte am Montag mit Unterstützung einer Hundestaffel und mit einem Hubschrauber nach dem Jungen und dem Mädchen. Gefunden wurden die Kinder schließlich von einer Spaziergängerin in einem Waldstück - wohlbehalten und gut gelaunt. Die Aufregung um ihre Abwesenheit konnten die Dreijährigen gar nicht verstehen: Sie hätten doch nur einen Spaziergang im Wald gemacht, sagten sie den Beamten demnach.