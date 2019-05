Freiburg

Nach dem Fund einer Fliegerbombe bei Bauarbeiten in Freiburg haben am Donnerstagabend rund 800 Bewohner eines Wohngebiets ihre Häuser zeitweise verlassen müssen. Mit der Räumungsaktion werde eine reibungslose Entschärfung der rund 60 Kilogramm schweren, teils bereits zerschellten Bombe ermöglicht, sagte ein Sprecher der Polizei. Für die Betroffenen gebe es ein Notquartier. Die Bombe war den Angaben zufolge am Nachmittag entdeckt worden, Bauarbeiten hatten daraufhin die Polizei alarmiert. Entschärft werden sollte die Bombe laut Polizei im Laufe des Abends.