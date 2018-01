Freiburg Schlag gegen Pädophilen-Ring: Acht Festnahmen

Im Zentrum stehe die 47 Jahre alte Mutter eines neun Jahre alten Jungen sowie ihr 37 Jahre alter Lebensgefährte, teilte die Staatsanwaltschaft Freiburg am Donnerstag mit. Beide lebten bei Freiburg. Sie sollen den Jungen gemeinsam sexuell misshandelt sowie anderen Männern gegen Geld für Vergewaltigungen zur Verfügung gestellt haben. Der Junge sei von den Behörden befreit worden, er befinde sich in staatlicher Obhut. Die Ermittlungen waren den Angaben zufolge im vergangenen September nach einem anonymen Hinweis gestartet worden.

Es handelt sich in diesem Komplex um den schwerwiegendsten Fall des sexuellen Missbrauchs von Kindern, der vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg bislang bearbeitet wurde.

Einer der Verdächtigen wurde am 3. Oktober 2017 in Karlsruhe von Spezialkräften festgenommen. Wie die Polizei in einer weiteren Pressemitteilung erklärte, war der 43 Jahre alte Mann aus Schleswig-Holstein eigens nach Karlsruhe angereist, um den Jungen sexuell zu missbrauchen. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der Verdächtige zuvor Tötungsfantasien im Zusammenhang mit einem Kindesmissbrauch geäußert haben. Bei seiner Festnahme hatte der Mann einen Rucksack mit Fesselutensilien dabei.

Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem Filmmaterial gefunden, das den sexuellen Missbrauch eines Mädchens zeigt. Als mutmaßlicher Täter wurde der Vater des Mädchens identifiziert. Es handelt sich um einen 32 Jahre alten Mann aus Schleswig-Holstein. Auch diese Person sitzt seit 3. November in Untersuchungshaft. Der Verdächtige wurde an seinem Wohnort festgenommen