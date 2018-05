Freiburg Schwein will nicht zum Metzger

Sprung über die Bordwand

Wie sich herausstellte, war der Mann mit zwei Schweinen auf dem Anhänger und Traktor auf dem Weg zum Metzger. Eines der beiden Schweine wuchs über sich hinaus und sprang über die Bordwand des Anhängers, die beinahe doppelt so hoch war, wie es selbst. Das habe, so der Eigentümer, noch nie ein Schwein in den vergangenen Jahrzehnten geschafft.

Über das Schicksal des Schweines ist nichts weiter bekannt.