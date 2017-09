Freiburg "Tatort"-Ermittler spielen gerne mit der Natur

Freiburg.

Die beiden neuen "Tatort"-Kommissare Eva Löbau (45) und Hans-Jochen Wagner (48) haben bei den Dreharbeiten zu ihrem ersten Fall den Schwarzwald für sich entdeckt. "Das Spiel draußen in freier Natur charakterisiert diesen Krimi", sagte Löbau in Freiburg der Deutschen Presse-Agentur: "Mit der Natur haben wir einen sehr starken Partner an unserer Seite." Dies sei beim Arbeiten vor der Kamera zwar ungewohnt und eine Herausforderung. "Aber die Natur bringt Kraft und Authentizität in den Film. In einem Studio ist das in der Form nicht zu schaffen." Zudem stehe der Fall im Vordergrund, sagte Wagner der dpa: "Wir sind keine Kommissare, die private Probleme mit sich rumschleppen und theatralisch nach außen tragen."