Freiburg Toter Wolf aus Schluchsee wird in Berlin untersucht

Freiburg.

Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg hat den Kadaver des im Schluchsee gefundenen Wolfes zur Untersuchung nach Berlin geschickt. Das Tier war am Samstag tot in dem See entdeckt und von der FVA als Wolf identifiziert worden. Spezialisten des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung werden nun insbesondere nach der Todesursache forschen.