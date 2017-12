Freiburg Warnstreiks an Südwest-Unikliniken gehen in nächste Runde

Freiburg.

Die Warnstreiks an den Unikliniken im Südwesten sind am Donnerstag nach Gewerkschaftsangaben in die nächste Runde gegangen. Beschäftigte in Freiburg hätten mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niedergelegt, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Bereits am Vortag hatte es einen Warnstreik am Universitätsklinikum in Tübingen gegeben. Auch in Freiburg sollte er den ganzen Tag dauern und erst mit der Nachtschicht enden. Die Notversorgung sei aber sichergestellt. Teilnehmerzahlen konnte der Sprecher zunächst nicht nennen.