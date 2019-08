Freiburg Weinbauverband ist gegen Volksbegehren für Artenschutz

Freiburg.

Der Badische Weinbauverband wehrt sich gegen das geplante Volksbegehren im Südwesten für den Artenschutz. Dem Weinbau drohe das Aus, sagte Verbandspräsident Kilian Schneider am Dienstag in Freiburg. Die von der Initiative "Rettet die Bienen" angestrebten Verbote und Einschränkungen etwa bei Pflanzenschutzmitteln führten dazu, dass Weinbau nicht mehr möglich sein werde. Sein Verband arbeite daher an einem Gegenvorschlag, um das Volksbegehren zu verhindern. Im Kampf gegen das Artensterben müssten andere Wege gefunden werden. Schon im Juli hatten Imker im Land sowie Politiker den Entwurf des geplanten Volksbegehrens kritisiert.