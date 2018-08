Freiwillig Kriminellen helfen? Was Bewährungshelfer antreibt

Ihre erste Klientin wird Brigitte Bukschat-Freitag nie vergessen: Eine Frau, die, bis sie 50 war, keine Strukturen im Leben hatte und von Diebstahl lebte. „Wenn Lebensmittel ausgingen oder Kleidung fehlte, ist sie losgezogen“, erzählt Brigitte Bukschat-Freitag. Dann aber wurden in den Geschäften Kameras eingeführt, und die Frau flog immer öfter auf. Sie landete vor Gericht und saß schließlich bei Bukschat-Freitag. „Es war klar, sie musste ihr Leben ändern, mit Hartz IV auskommen. Wir haben lange gearbeitet. Es war ein ständiges Reflektieren ihrer Lebenssituation.“ Arbeit hat die Frau nicht mehr gefunden, sich aber irgendwann mit der Realität arrangiert und ihr Leben in den Griff bekommen. Der größte Erfolg für Bukschat-Freitag: „Sie hat den Mut gefunden, auch mit den Sachbearbeitern auf den Ämtern umzugehen.“

Auch Walter Hügle kennt solche Geschichten. Etwa die einer jungen intelligenten Frau, die aus Liebe zu ihrem Mann eine Unterschrift leistete und zur Betrügerin wurde. Sie musste lernen, sich von ihrem Mann abzugrenzen. Die Frau, die bis dahin kein eigenes Leben hatte: Mit Hügles Hilfe lernte sie ein Haushaltsbuch zu führen, sie schaffte eine Kasse an und entwickelte ein Gefühl für Geld. Irgendwann habe sie sich überlegt, sich von ihrem Mann zu trennen. „Das war ein großer Erfolg“, erzählt Hügle. „Sie war happy.“

Voraussetzung ist der Glaube, dass Menschen sich ändern können

Es braucht Zeit und Geduld, Einfühlungsvermögen und den festen Glauben daran, dass sich Menschen verändern können, um solche Erfolge verbuchen zu können. „Außerdem sollten die ehrenamtlichen Bewährungshelfer fest im Leben stehen, ein eigenes Auskommen haben und vorurteilsfrei sein“, sagt Angela West von der Bewährungs- und Gerichtshilfe Baden-Württemberg, die ein Team ehrenamtlicher Bewährungshelfer leitet. Das alles haben Brigitte Bukschat-Freitag und Walter Hügle mitgebracht, als sie sich um den ehrenamtlichen Job beworben haben.

Ein Zeitungsartikel hatte Bukschat-Freitag vor 13 Jahren auf die Idee gebracht. Hügle war bereits Schöffe am Landgericht gewesen, als er 2014 Bewährungshelfer wurde. Beide wollten mit ihrer Freizeit etwas Sinnvolles tun und vor allem wollten sie Menschen helfen, die diese Hilfe wirklich brauchen. Zwei Klienten betreut Bukschat-Freitag, zwei bis vier Klienten hat Hügle seitdem im Schnitt, im Moment sind es drei. Einer ist Hügle gerade abhandengekommen, weil sich der Mann der Bewährung entzogen hat und jetzt wieder einsitzt. Auch das kommt vor.

Vertrauen ist wichtig - nicht alles landet im Bericht

Was immer gilt: Am Anfang muss Vertrauen aufgebaut werden. Die Leute seien verschlossen, die Situation ist für sie ja nicht freiwillig. Für manche sei es geradezu eine Qual, weiß Hügle. Andererseits sei für sie ein Mensch, dem sie vertrauen können, ein großer Wert. „Ich versuche, die Leute kennenzulernen und mich in sie hineinzuversetzen.“ Bukschat-Freitag lässt die Menschen ihr Leben Revue passieren, wohl wissend, dass sich die Klienten vor allem darum sorgen, was davon später dem Gericht erzählt wird.

Tatsächlich sind die Bewährungshelfer die Schnittstelle zu den Gerichten. Doch nicht alles, was da unter vier Augen erzählt wird, werde in den Berichten festgehalten, sagt Bukschat-Freitag. „Wenn einer aber rückfällig wird oder die Tendenz dahin erkennbar ist, bekenne ich es schon.“ Das zu erkennen, mag manchmal auch überfordern. Walter Hügle erinnert sich an einen Fall, bei dem er ein Jahr lang perfekt angelogen worden sei. Das macht wütend, sagt er.

Hauptamtliche Bewährungshelfer betreuen 70 bis 80 Klienten

Um Lüge und Wahrheit, den Umgang und die Kommunikation mit den Klienten geht es bei den regelmäßigen Teamsitzungen der ehrenamtlichen Bewährungshelfer. Einmal im Monat treffen sie sich, holen sich für ihre Fälle Rückmeldung aus dem Team und immer wieder auch den Rat der hauptamtlichen Teamleiterin. Nur so sei die Arbeit der Ehrenamtlichen möglich, sagt Angela West. Eine Arbeit, die die hauptamtlichen Bewährungshelfer entscheidend entlastet: Laut West haben diese gleichzeitig 70 bis 80 Fälle zu bearbeiten – und sind auf die Hilfe ihrer Kollegen dringend angewiesen.

Aber auch die Ehrenamtlichen profitieren persönlich von ihrer Arbeit. „Für mich ist eine neue Welt dazugekommen“, sagt Walter Hügle. Während der teilweise sehr langen Bewährungszeiten lerne man die Leute gut kennen und baue Beziehungen auf. Als Unternehmer habe er früher immer mit Menschen zu tun gehabt. „Aber jetzt bin ich realistischer geworden. Mir ist nichts Menschliches mehr fremd.“ Das sagt auch Brigitte Bukschat-Freitag. Als Bewährungshelferin habe sie Menschen aus völlig anderen Lebensstrukturen kennengelernt und gelernt, sich darauf einzulassen. „Ich bin toleranter geworden. Heute würde ich nie mehr sagen: Das könnte mir nicht passieren.“