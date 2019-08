Freizeit-Tipp im Rems-Murr-Kreis Schwaben Park in Kaisersbach-Gmeinweiler

Kaisersbach. Als "Freizeitpark für die ganze Familie" versteht sich der Schwaben Park in Gmeinweiler. Weil viele Attraktionen nur geringe Alters- und Größenbeschränkungen haben, kommen dort schon die kleinsten Gäste auf ihre Kosten. Aber lohnt sich der Besuch auch für Erwachsene? Wir haben die Fahrgeschäfte getestet.

Zugegeben: Für Thrill-Fans und Adrenalin-Junkies ist der Schwaben Park nicht die erste Anlaufstelle. Waghalsige Abfahrten, Inversionen oder Katapult-Starts sucht man hier vergeblich. Für Freizeitpark-Fans aus der Region bietet der Park jedoch eine solide Ausflugs-Alternative. Auf die Besucher warten Klassiker wie Achterbahn, Wasserbahn und Schiffschaukel, aber auch ungewöhnliche Fahrgeschäfte: Das "Bumperboot", eine Art Boxauto auf dem Wasser oder die "Wilde Hilde", ein Achterbahn-Prototyp, der so nirgends in einem anderen Freizeitpark zu finden ist.

In den vergangenen Jahren wurde nicht nur in neue Attraktionen, sondern auch in die Gestaltung des Parks investiert. Wartebereiche wurden optisch aufgewertet, alten Attraktionen wurde ein neuer Anstrich verpasst. Wo früher die eher trostlose Erlebnishalle stand, sieht man heute liebevoll gestaltete Fachwerk-Fassaden mit Wasserrad und Blumendeko für die neue Themenfahrt "Azura und das Geheimnis des magischen Mühlbach".