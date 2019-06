Freizeit-Tipp zur Gartenschau Bürgerpark mit Wasserspielplatz in Remshalden

Übrigens: Auch der seit 2011 bestehende Weltgarten, der die Pflanzenvielfalt der verschiedenen Kontinente zeigt, wurde in den Bürgerpark integriert. Was so viel heißt wie: Man hat beschlossen, dass er auch dazugehört. Wer also seinen Kindern exotische Pflanzen näherbringen will, aber nicht so viel darüber zu erzählen weiß, oder sich selbst dafür interessiert: Ein Besuch lohnt sich.

Auch was für Kunst- und Architekturfreunde

Neben Natur bietet der Park auch jede Menge Kultur. Kernstück ist sicherlich der Rosenpavillon, der ganz in Weiß über der Szenerie thront - die Remshaldener Version der „Weißen Station“. Eine Partnerschaftsskulptur soll die Verbundenheit Remshaldens zu den Partnergemeinden symbolisieren, wogegen die vom Kunstverein entworfenen Würfel einfach nur dazu dienen, sich auszuruhen - oder die Bilder darauf zu bestaunen.

Der Entdeckerweg, der mit eigenem Hashtag daherkommt, ist in Kooperationen mit den Kirchengemeinden entstanden. Eine Art besinnlicher Kunstwanderpfad zum Anfassen. Einziges Manko: Schon bei Temperaturen von über 20 °C heizt sich die Ausgangsstation, eine kleine Hütte aus durchsichtigem Kunststoff, dermaßen auf, dass man besser ein Saunahandtuch dabeihaben sollte.

Bühneprogramm & Co.

Neben dem Spielplatz steht eine Bühne mit angeschlossener Bewirtungshütte, die jedes Wochenende sowie an einzelnen Donnerstagen für After Work Veranstaltungen von verschiedenen Vereinen und Gruppierungen aus Remshalden bespielt werden kann. Außerdem wird auch Yoga im Bürgerpark angeboten. Weitere Informationen hier.

Anfahrt

Der Bürgerpark liegt am Ortsrand von Grunbach Richtung Geradstetten. Den Parkplatz erreicht man von der Schorndorfer Straße aus. Eine Übersicht des Geländes gibt es als PDF.