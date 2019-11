Freizeitpark-Erweiterung Auch Welzheim betroffen von Schwaben-Park-Plänen

Wie Bürgermeister Thomas Bernlöhr am Dienstag berichtete, ist von dieser Erweiterung auch ein Grundstück auf Welzheimer Gemarkung betroffen. „Wir werden uns dieser Entwicklung nicht grundsätzlich verschließen“, sagte er im Bau- und Verwaltungsausschuss, „und die Pläne detailliert anschauen.“ Dabei sollen sowohl die Anwohner und Nachbarn im Teilort Aichstrut als auch der Schwaben Park selbst mit seinen Belangen berücksichtigt werden. Gegen die Pläne hat es bereits im Vorfeld eine Unterschriftenaktion gegeben, an der sich rund 100 Anwohner aus Aichstrut, Gmeinweiler und Killenhof gegen die Erweiterung aussprachen.

Hauptteil der Entwicklung in Kaisersbach geplant

In einem ersten Gespräch hätten die Betreiber der Welzheimer Stadtverwaltung bereits ihre Vorstellungen dargelegt. Im nächsten Schritt, so Bernlöhr, werde sich die Stadtverwaltung nun mit der Gemeinde Kaisersbach koordinieren. Dort sei schließlich der Hauptteil der Entwicklung geplant. Die Welzheimer Flächen seien deshalb nur untergeordnet zu betrachten.

Mit der Kaisersbacher Bürgermeisterin Katja Müller habe er sich dazu bereits ausgetauscht. Bernlöhr hofft, gemeinsam bis zum Ende des Jahres den weiteren Prozessablauf festgelegt zu bekommen. Alle Beteiligten sollen sich in den nun anstehenden Verfahren einbringen können. Und zwar in einer sinnvollen Reihenfolge, so dass alle Fragen sachlich geklärt und sortiert werden können.