Freizeitpark in Kaisersbach Schwaben Park: Anwohner gegen Erweiterung

Für diese Ausführungen erhielt er von den an diesem Abend zahlreich erschienenen Besuchern viel Applaus.

So will der Park erweitern

Bereits vor einiger Zeit sei der Schwaben Park auf die Gemeinde zugegangen, berichtete Bürgermeisterin Katja Müller. Vergangenes Jahr habe der Freizeitpark dann ein Nutzungskonzept vorgelegt. Dieses sieht vor, dass der Park Richtung Süden um eine Indoorhalle mit Fahrgeschäften sowie zusätzlicher Gastronomie erweitert wird. Dass zwischen der Ortsdurchfahrt Gmeinweiler und der Landesstraße weitere Parkplätze entstehen. Und in dem Zuge auch der Eingangsbereich verlagert wird.

Zwei Jahre würde der gesamte Prozess dauern, schätzte Planer Harald Wahl. Zuvor müsste noch der Flächennutzungsplan angepasst und die Vorgaben des Regionalplans geprüft werden. Es müssten Schallschutzgutachten erstellt und Umweltbelange berücksichtigt werden.

Außerdem befindet sich die viereinhalb Hektar große Fläche zum Teil im Landschaftsschutzgebiet. Um bauen zu können, müsste der Bereich aus dem Gebiet herausgenommen werden.

Keine uneingeschränkte Zustimmung im Gremium

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans, um den es an dem Abend ging, gehe noch keine rechtliche Bindung einher. „Sie deutet den Willen des Gemeinderats an, hier planerisch tätig zu werden.“

Doch auch im Gremium stößt das Projekt nicht auf uneingeschränkte Zustimmung. Tanja Trinkle, die selbst in Gmeinweiler lebt, sagte: „Ich möchte darum bitten, dass diese Entscheidung mit Sensibilität und Weitsicht getroffen wird.“

Wenn nichts passiert, stößt der Betrieb bald an seine Grenzen

Miriam Mürter appellierte an die Gemeinde, möglichst bald eine Bürgerbeteiligung durchzuführen. Bürgermeisterin Müller sagte, dies werde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens stattfinden. Und stellte zugleich klar: „Es ist uns allen bewusst, dass es kein einfaches Thema ist, und dass man hier alles sauber abarbeiten muss.“

Dieses Verfahren sei für alle Beteiligten „nicht vergnügungssteuerpflichtig“, meinte Hans-Dieter Schwenger. Der Gemeinderat habe in der Sache immer wieder mit sich gerungen. Aber: „Der Schwaben Park ist etabliert und ein nicht so kleiner Gewerbebetrieb.“ Würde Kaisersbach nichts tun, so käme der Betrieb bald an seine Grenzen. Und „wenn wir wollen, dass es Wachstum gibt, werden sich Dinge verändern“. Deshalb lautete sein Appell: „Sagen wir mal zu dem Verfahrensbeginn Ja.“

Mit neun Ja- und zwei Neinstimmen schloss sich das Gremium dann Schwengers Appell an.