Freudenstadt Schule in Freudenstadt erhält erneut Drohung per E-Mail

Freudenstadt.

Eine Berufsschule in Freudenstadt hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage eine Drohung per E-Mail erhalten. Diese richte sich gegen einen namentlich genannten Lehrer, teilte die Polizei Tuttlingen am Freitag mit. Die Schulleitung habe die Schüler gegen 11.00 Uhr nach Hause geschickt. In der E-Mail war der Lehrer mit dem Tode bedroht worden. Wer der Verfasser sein könnte, sei bislang unklar. Die betroffene Schule hatte schon am vergangenen Mittwoch ein Droh-E-Mail bekommen. Namen wurden darin aber nicht genannt.