Fridays-for-Future-Gruppe gegründet So läuft der Klimastreik in Schorndorf

„Die Schüler müssen sich trauen, auch wenn sie offiziell keine Genehmigung kriegen“, sagt Alexandra mit Blick auf den weltweiten Klima-Streiktag am Freitag und gibt zu bedenken, dass auch die Teilnahme an einer solchen Demo etwas mit Bildung zu tun hat, weil es dabei ja auch um politische Teilhabe gehe. Auch die beiden Schwestern Nina und Lea hoffen, dass möglichst viele Schüler die Gelegenheit nutzen, in Schorndorf „mal ein bisschen Demo-Luft schnuppern“ zu können, und dass die Schulleitungen und Lehrer ähnlich aufgeschlossen reagieren wie der Erste Bürgermeister Edgar Hemmerich, der der örtlichen Fridays-for-Future-Bewegung die volle Unterstützung der Stadt auch in ihrer Funktion als Schulträger zugesagt hat.

Rund 500 Teilnehmer waren’s bei der von der Offenen Gesellschaft Schorndorf organisierten Kundgebung anlässlich des ersten globalen Klimastreiks im September, mindestens so viel sollten’s nach den Vorstellungen der Organisatoren auch diesmal sein. Das Potenzial ist vorhanden: Schließlich gibt es am Standort Schorndorf insgesamt 8000 Schüler – auch wenn natürlich nicht erwartet werden darf, dass auch schon alle Zehnjährigen so klima- und umweltbewusst unterwegs sind wie Linas, der sich schon als Achtjähriger mit der Plastikmüll-Problematik beschäftigt und der geweint hat, als er eine Dokumentation über den Zusammenhang zwischen Klimawandel und den damit verbundenen Gefahren für das Überleben der Eisbären in der Arktis gesehen hat. Er wäre sicher auch dabei, wenn es künftig regelmäßige Fridays-for- Future-Demos in Schorndorf geben würde.

„Wir müssen uns fragen, was uns diese eine Erde wert ist“

„Man merkt, dass das persönliche Engagement an Grenzen stößt und dass es nicht reicht, eine Bambus-Zahnbürste zu benutzen“, erklärt Friederike ihre Motivation, sich für „Fridays for Future“ zu engagieren. Kleine Schritte zu tun, sei gut, aber darüber hinaus müsse mehr passieren, wenn es leichter und selbstverständlicher werden soll, umweltbewusst zu leben, findet auch Viviana. Und da kommt die Politik ins Spiel. „Menschen in Machtpositionen, und das sind nun einmal in erster Linie die Politiker, sollten sich endlich ihrer Verantwortung bewusst werden“, fordert Nina. Dazu aber, meint Lea, sei es wichtig, dass sich möglichst viele zusammenschlössen und entsprechend Druck ausübten.

Es sei ja schließlich das Kennzeichen einer starken Demokratie, dass man für Dinge, für die man brenne, auch öffentlich eintreten könne, sagt Lea und hofft, dass sich am Freitag ganz viele trauen, ihre Meinung zu äußern und sich für wirksamen Klimaschutz starkzumachen. Auch sie findet, dass es die großen Richtlinien und grundsätzlich veränderte Rahmenbedingungen braucht, damit die Klimaproblematik stärker ins Bewusstsein der Menschen eindringt und umweltbewusstes Handeln zum Maß aller Dinge wird.

„Wir haben nur diese eine Erde und müssen uns fragen, was sie uns wert ist“, sagt Alexandra, die Fairness gegenüber den nachfolgenden Generationen einfordert und erwartet, „dass wir uns nicht von den Konzernen unterdrücken lassen“. Sie habe sich, sagt Alexandra, von Greta (Thunberg) angesprochen gefühlt, auch was die Dringlichkeit des Umdenkens angehe. Es gelte, so ihr Anliegen, einerseits zu erkennen, was die Politik in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten versaut habe, und sich andererseits dafür einzusetzen, dass die wissenschaftlich erwiesenen Fakten endlich allgemein anerkannt würden.

Kein Fleisch und keine Flüge: Wie das persönliche Verhalten geändert werden kann

Kleidung nur noch aus zweiter Hand zu kaufen (Secondhand-Shoppen) und Kleidung auch mal untereinander zu tauschen, das ist für Nina, Lea, Friederike und Viviana „der Klassiker“, wenn es um die Frage nach einem klimagerechten und umweltbewussten Verhalten im persönlichen Lebens- und Einflussbereich geht. Und ebenso naheliegend, sagen sie, sei’s, im eigenen Badeschrank auf Plastik zu verzichten. Dazu gehört die Bambus-Zahnbürste ebenso wie der Verzicht auf Reinigungs- und Kosmetikartikel aus Plastikverpackungen. Und dass sie beim Einkaufen zur Papier- und nicht zur Plastiktüte greift, ist für Viviana auch ohne ausdrückliches Verbot die pure Selbstverständlichkeit.

„Jeder muss seine persönliche Motivation finden“, sagte Lea, die bei diesem Thema ganz bewusst auf jeglichen missionarischen Eifer verzichtet. „Es bringt nichts, anderen Vorwürfe zu machen, dass sie selber noch nicht so weit sind“, ist ihre Überzeugung. Sie persönlich zum Beispiel arbeitet zurzeit in Stuttgart und versucht, so oft wie nur möglich mit der Bahn zu fahren, auch wenn das Auto manchmal komfortabler wäre. Und Friederike hat sich vorgenommen, in nächster Zeit nicht mehr zu fliegen. Und beim Essen verzichtet sie schon seit einiger Zeit auf Fleisch, obwohl sie zugeben muss, dass Fleisch „schon geil“ schmeckt.

„Die Tiere leiden als Erstes“

Wie überhaupt die Umstellung der Ernährung ein großes Thema ist. Auch bei Alexandra, die sich seit ihrem zwölften Lebensjahr vegetarisch ernährt und es überhaupt nicht als Verzicht empfindet, nachhaltig zu leben. Ganz davon abgesehen, dass der Fleischkonsum maßgeblich zur Zerstörung der Regenwälder beiträgt. „Die Tiere leiden als Erstes“, sagt die Biologin, die es für wichtig hält, beim Klimaschutz nicht allein zu sein – und nicht alleingelassen zu werden.

Unbelehrbare Klassenkameraden

Auch der zehnjährige Linas kommt bei der Ernährung schon ganz ohne Fleisch aus – „und Eier und Milch brauche ich auch nicht mehr“, sagt der Fünftklässler, der es ausdrücklich bedauert, dass er bei seinen Klassenkameraden noch weitgehend auf taube Ohren oder gar auf offene Ablehnung stößt, wenn er sie für den Klimawandel und für alles, was helfen kann, einzudämmen, sensibilisieren will. Für Linas jedenfalls ist es eine Selbstverständlichkeit, dass seine Eltern kein eigenes Auto mehr haben, sondern bei Bedarf auf ein Car-Sharing-Fahrzeug zurückgreifen.