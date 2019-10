Fridays for Future Waiblingen: Warum vier Salier-Schüler freitags demonstrieren

Der Klimawandel macht ihnen Angst. Und sie wollen etwas dagegen tun. „Manchmal“, sagt Fenno aus der 10. Klasse, „kann ich mich damit gar nicht so lange befassen, weil ich dann so deprimiert bin.“ Aufgeben ist für den Zehntklässler keine Option. Wie Nelsa, Ann-Kathrin und Quentin setzt er darauf, dass die andauernden Proteste der Jugendlichen die Politik zum Umdenken bringen. „Ich glaube, dass ich in 50 Jahren noch gut leben kann“, sagt Fenno. „Mit Einschränkungen aber“, ergänzt Nelsa: „Wenn wir die Klimakrise abschwächen wollen, müssen wir Autos und Flugreisen abschaffen.“

Selten reagieren Erwachsene so giftig wie bei den Freitagsdemos

Das sind Sätze, die viele Erwachsene auf die Barrikaden treiben. Selten reagieren die Alten auf die Jungen so giftig wie im Fall der „Fridays for Future“-Schüler. Was wird ihnen nicht alles vorgeworfen! Dass sie nur demonstrieren, um die Schule zu schwänzen; dass sie eigentlich gar kein echtes Interesse am Thema hätten; dass sie sich ansonsten mit Mamas Golf und Papas Daimler in der Gegend rumkutschieren lassen, zu Hause Energie verschleudern und in den Ferien vorzugsweise auf Fernreise gehen. Diese Vorwürfe können die Salier-Schüler kalt lassen. „Wir gehen auch zu den Demos, wenn wir keinen Unterricht haben“, stellt Nelsa klar. Selbst an Karfreitag seien sie dort gewesen, ergänzt Fenno. Bei einer kirchlichen Freizeit in Nagold in den Osterferien habe er gefragt, ob man nicht zur Demo gehen könnte. Es klappte: „Wir sind dann von dort aus nach Stuttgart gefahren.“

Diskussionen haben die vier Schüler auch in ihren eigenen Familien. Denn nicht alle Eltern finden die Freitags-Demos toll - die Eltern der vier stellen das Engagement ihrer Kinder für den Klimaschutz aber nicht infrage. „Meine Eltern sagen, ich kann mich politisch engagieren, wie ich will“, sagt der Siebtklässler Quentin. Mit den Konsequenzen des Schwänzens müssen die Schüler selbst klarkommen. Bei ihrer ersten Demo hätten sie noch das Ende der Schule abgewartet und seien erst dann nach Stuttgart gefahren. Doch da habe sich die Demo gerade aufgelöst, erzählt Ann-Kathrin. „Wir sind dann zu unserem Schulleiter Herrn Schey und haben gefragt, ob wir für die Demos eine Beurlaubung bekommen.“ Die hätten sie nicht gekriegt – allerdings auch noch keine Probleme bekommen.