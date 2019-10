Friedensschule in Neustadt Schulhund Johnny sorgt für Ruhe

Jeder Schüler, der möchte, kann Johnny mit der Schulleiterin beim mittäglichen Gassigang begleiten. Im Umgang mit ihm lernen sie, das Tier mit Respekt und Rücksicht zu behandeln. Es gibt klare Regeln für den Umgang mit ihm, und jeder, der sie vergessen hat, kann sie am Eingang zum Rektorat nachlesen. Zum Beispiel „Wenn Johnny in der Nähe ist, verhalten wir uns leise“ oder „Höchstens drei Schüler gleichzeitig streicheln Johnny“. Nur nach Rücksprache mit der Besitzerin darf er gefüttert werden - und wenn er im Körbchen liegt, will er seine Ruhe haben.

„Der Unterricht läuft mit Hund ruhiger als ohne“

„Früher hatte ich eher Angst vor Hunden“, erzählt die zwölfjährige Amelie. Nach den Spaziergängen mit Johnny ist die Furcht verflogen. Der 13-jährige Nick hat beobachtet, dass Johnny sich nicht zum Spielen zwingen lässt. „Wenn er selbst den Ball bringt, dann kann man mit ihm spielen.“ Nico, zwölf Jahre, ist Autist und schätzt die Anwesenheit des Hundes besonders, wenn es ihm gerade nicht so gut geht. „Wenn ich Johnny streichle, kann ich mich gut beruhigen.“ Der Hund hat offenbar ein feines Gespür für Stimmungen. Zu Hause hat Nico ebenfalls einen Vierbeiner, Nox, der zurzeit zum Assistenzhund ausgebildet wird.

Auch in Gesprächen der Rektorin mit Lehrerkollegen oder Eltern erfüllt Johnny seine Funktion, er entkrampft durch seine Anwesenheit schwierige Situationen und sorgt für einen konstruktiveren Verlauf: „Er ist der Opener.“ Wenn Gabriele Gollnick erkrankte Kollegen im Unterricht vertritt, kommt Johnny sogar mit in die Klasse. Sein Interesse am Stoff ist begrenzt – er liegt lieber auf einer Decke und döst. Oder er streift unter den Tischen umher und holt sich bei den Schülern ein paar Streicheleinheiten ab. Das wirkt Wunder: „Der Unterricht läuft mit Hund ruhiger als ohne.“