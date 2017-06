Friedrichshafen Evakuierung nach Bombendrohung in Friedrichshafen

Es seien Sprengstoffhunde an Ort und Stelle, sagte ein Polizeisprecher. Experten durchsuchten das Gebäude. Der Schiffsverkehr auf dem Bodensee ist dem Polizeisprecher zufolge teilweise eingestellt, da das Gebäude direkt am Hafen liege. Schiffe dürften demnach aus dem Hafen auslaufen, aber nicht einfahren.

Es gebe nach ersten Erkenntnissen aber keine akute Bedrohungslage, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Demnach fand sich am Mittwochabend in dem Gebäude ein Brief mit einer Geldforderung von 100 000 Euro. Über den Inhalt war nichts bekannt. Die Drohung betraf den Donnerstag, daher wurde das Gebäude erst am Morgen geräumt, wie die Sprecherin erklärte. Die Polizei sei am Donnerstagmorgen benachrichtigt worden, und das Medienhaus wurde nicht geöffnet.

Bei dem "Medienhaus am See" handelt es sich um die Stadtbibliothek von Friedrichshafen, welche sich in dem Gebäudekomplex "K42" befindet. Das Haus liegt direkt am Bodensee und damit an der Uferpromenade. "Der Bereich um das Gebäude wurde weiträumig abgesperrt", sagte ein Polizeisprecher.