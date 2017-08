Friedrichshafen Fahrradbranche verkauft 2017 bislang weniger Räder

Friedrichshafen.

Die Deutschen kaufen weniger Fahrräder. In der ersten Jahreshälfte wurden hierzulande 2,64 Millionen Räder verkauft - ein Rückgang von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus vorläufigen Zahlen des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) hervorgeht. "Wir beobachten das mit einer gewissen Sorge", sagte Geschäftsführer Siegfried Neuberger am Dienstag im Vorfeld der Fahrradmesse Eurobike in Friedrichshafen.