Friedrichshafen.

Ein Fahrradfahrer ist bei starkem Schneeregen und Dunkelheit in Friedrichshafen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 82-Jährige erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 21 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Unfall am späten Donnerstagabend unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.