Friedrichshafen Wasserleichen, Blindgänger, Wracks

Immer wieder werden auch Bomben oder Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden - einmal sogar ein Flugzeug in mehr als 150 Metern Tiefe. Einen genauen Überblick darüber, was wo liegt, gebe es aber nicht, sagt Christoph Rottner vom Kampfmittelbeseitigungsdienst in Stuttgart. Mit dem Raddampfer "Jura" liegt auch ein bekanntes Wrack auf dem Seegrund vor der Schweiz. Auch Flugzeuge sollen sich noch im Wasser befinden.