Friedrichshafen Streit um Zeppelin-Stiftung: Gerichtstermin weiter unklar

Friedrichshafen.

Im Streit um die Zeppelin-Stiftung in Friedrichshafen am Bodensee brauchen die Beteiligten einen langen Atem: Ein Verhandlungstermin sei derzeit noch nicht terminiert, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts in Sigmaringen. Die Klage mit dem Aktenzeichen 6 K 300/17 war bereits im Januar eingegangen.