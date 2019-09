Fritz-Walter-Medaille in Silber VfB-Jugendspieler Jordan Meyer ausgezeichnet

Meyer spielt seit der U13 für die Schwaben und kam in der laufenden Saison in der U-19-Bundesliga unter Trainer Nico Willig viermal zum Einsatz. Zudem stand er schon 16 Mal für die deutsche U-17-Nationalelf auf dem Rasen. "Die Fritz-Walter-Medaille hat sich als bedeutendste Einzelauszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball etabliert", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften. "Die Preisträger zeichnet eine außerordentliche sportliche Qualität aus, sie sind in der vergangenen Saison absolute Führungsfiguren in ihren U-Nationalmannschaften gewesen." "Wir sind stolz darauf, dass Jordan Meyer diese Auszeichnung bekommt. Er ist ein Paradebeispiel für unsere Ausbildung im NLZ, die auf den drei Säulen Schule, Persönlichkeitsentwicklung und fußballerische Weiterentwicklung basiert", sagt Michael Gentner, der Sportliche Leiter U21 bis U16 beim VfB Stuttgart. "Wir freuen uns auf die Zukunft von und mit Jordan Meyer und werden versuchen, gemeinsam sein Potenzial maximal zu entwickeln und auszuschöpfen."

Der DFB honoriert die Ausbildungsleistung und zahlt für Gold jeweils 20.000 Euro, für Silber jeweils 15.000 Euro und für Bronze jeweils 10.000 Euro. Diese Preisgelder werden unter den Amateurvereinen aufgeteilt, die an der Ausbildung der Spieler beteiligt waren.

Die weiteren Preisträger:

U-19-Junioren