Frontalzusammenstoß bei Alfdorf Person nach Unfall in Lebensgefahr

Alfdorf.

Auf der Landesstraße L 1154 zwischen Pfahlbronn und Lorch-Bruck sind am Montagmittag (07.01.) zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 34-jährige Audi-Fahrerin geriet gegen 13 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte hierbei mit dem entgegenkommenden 27 Jahre alten Audi-Fahrer zusammen. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und schwebt nach derzeitigem Kenntnisstand in Lebensgefahr, der Unfallgegner wurde ebenfalls verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt rund 40 000 Euro.