Frühstück in Stuttgart an Christi Himmelfahrt Diese Cafés haben am Vatertag geöffnet

Stuttgart - Wer sich am Donnerstag auf einen sonnigen Tag im Freien gefreut hat, sollte sich von dieser Illusion lieber verabschieden: Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es an Christi Himmelfahrt nass. Wer den Tag trotzdem nicht in den eigenen vier Wänden verbringen will, kann Freunde und Familie in einem der zahlreichen Cafés in Stuttgart treffen und mit einem reichhaltigen Frühstück in den Tag starten. Egal ob Frühaufsteher oder Langschläfer - am Vatertag kommen alle auf ihre Kosten. Während das Grand Café Planie schon ab 7 Uhr Frühstück anbietet und so genug Zeit für weitere Aktivitäten bleibt, kann im Café Königsbau bis 17 Uhr gefrühstückt werden.