Frust bei Anwohnern Streit um Lärm am Sportplatz in Stetten

Wie passend, dass die Kernener Verwaltungsspitze ausgerechnet am Internationalen Tag des Lärms mit den Anwohnern des Sportplatzes in Stetten zusammensaß! Schließlich ging es im Nebenzimmer des Burgstübles am Mittwochabend genau darum: Um Lärm, der seit Jahren an den Nerven der Bewohner der Brühlstraße sägt. Er dringt von den Sportanlagen in ihre Gärten, Wohn- und Schlafzimmer, die nur wenige Meter von der Seitenauslinie des Fußballfelds entfernt liegen. Ein Gutachten, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hat, bestätigte ihnen nun, was sie schon lange wissen: Hier ist es zu laut. Die Grenzwerte werden vor allem dann überschritten, wenn am frühen Sonntagnachmittag Ligaspiele auf dem Fußballplatz ausgetragen werden.

Daraus, dass die Anwohner nicht zur Ruhe kommen, ergeben sich viele weitere Probleme: sportliche, zwischenmenschliche, stadtplanerische. Es ist kompliziert.

Der TV Stetten hat Platzprobleme – er braucht die zusätzliche Halle