Fünf Straßen teilweise ohne Strom Erneut Stromausfall in Stetten

Kernen-Stetten. „Nicht schon wieder“ seufzten einige Stettener am Freitagabend. Keine zwei Wochen waren seit dem stundenlangen Stromausfall in Stetten und Rommelshausen vergangen, da erloschen die Lichter in fünf Straßen erneut. Am maroden Netz soll es diesmal aber nicht gelegen haben.