Für 2,45 Millionen Euro Kronenplatz in Winnenden an drei Bauherren verkauft

Ein Drittel hat die Kreisbaugesellschaft erworben, bei Vertragsunterzeichnung vertreten durch Steffen Krahn, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Geschäftsführung.

Eine bestimmte Aufgabenverteilung unter den Partnern sei im Vorfeld nicht festgelegt, so Pfleiderer. Es gibt innerhalb der neuen Besitzer immer eine enge Abstimmung, sei es bei der Projektentwicklung, sei es bei Planung, Ausschreibung oder Realisierung.

Von einem Privatbesitzer werden die Partner nun noch ein Grundstück am Rand des Kronenplatzes kaufen, es liegt zwischen Fußweg Kornbeckstraße und Alfred-Kärcher-Straße, Richtung Elektro-Heymann.

Gewünschter Baubeginn ist im Frühjahr des Jahres 2021

Der Zeitplan sieht so aus: Bis November 2020 brauchen die Partner zusammen mit dem gebürtigen Winnender Architekten Jürgen Mayer und Ingenieurbüros aus der Region, um das Baugesuch zu erstellen, sagt Steffen Krahn. Sobald es vorliegt, könnten die Projektanten mit der Vermarktung beginnen. Die Stadt erstellt anhand des Baugesuchs einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. „Wenn alles gut läuft, können wir im Frühjahr 2021 mit dem Bau beginnen und im Frühsommer 2023 fertig sein“, so Klaus-Martin Pfleiderer.

Investoren planen zwei Tiefgaragen-Ebenen

Die Stadt wird ab sofort mit dem Gemeinderat ein Konzept für den ruhenden Verkehr diskutieren. „Der Gemeinderat hatte uns um mehrere Standortvorschläge für öffentliche Parkplätze im Bereich untere Marktstraße gebeten“, so Finanzdezernent Jürgen Haas. In den auch nichtöffentlich abgehaltenen Beratungen soll erörtert werden, ob die Stadt ein drittes Tiefgaragengeschoss unter dem Neubau-Komplex weiterverfolgen soll. Die Kosten sind einst in einem Gutachten mit einer Million Euro beziffert worden. Die Investoren planen zwei Tiefgaragen-Ebenen. Wenn der Gemeinderat eine dritte möchte, wird die Stadt auf die Projektanten zugehen.