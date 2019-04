Für Bundesliga und 2. Liga Der VfB Stuttgart erhält Lizenz ohne Auflagen

"Der Erhalt der Lizenz ohne jedwede Auflagen belegt, dass der VfB Stuttgart sich inzwischen eine äußerst stabile wirtschaftliche Basis geschaffen hat", sagte Finanzvorstand Stefan Heim in einer Vereinsmitteilung und Präsident Wolfgang Dietrich ergänzte: "Das ist zum einen ein wichtiges Signal für die Zukunft unseres Vereins, zum anderen gibt es uns aber auch die erforderliche Handlungsfähigkeit zur Weiterentwicklung des Profikaders und der Nachwuchsarbeit."

KSC droht Lizenzverweigerung für die 2. Bundesliga

Die DFL hatte bereits am Dienstag erste Entscheidungen im Lizenzierungsverfahren der Bundesliga und 2. Liga für die kommende Saison 2019/20 getroffen. In diesem ersten Schritt wurde keinem der insgesamt 50 Bewerber die Spielberechtigung verweigert. Einige Clubs müssen allerdings bis Ende Mai Bedingungen erfüllen, um im Falle der sportlichen Qualifikation die Spielberechtigung zu erhalten. So zum Beispiel der Drittligist Karlsruher SC, der sich um eine Lizenz für die 2. Liga beworben hat.

Streitpunkt ist die rund 700.000 Euro teure Überdachung einer provisorischen Südtribüne, die im Rahmen des derzeitigen Neubaus des Wildparkstadions für zwölf bis 14 Monate errichtet wird. Die Stadt möchte mithilfe einer Ausnahmegenehmigung auf das Dach verzichten, die DFL dagegen fordert im Falle eines KSC-Aufstiegs in die 2. Bundesliga eine Überdachung der Tribüne bis 1. September.