"Für mich der beste Verein der Welt" Pavard spricht über seinen Wechsel zum FC Bayern

„Bayern ist für mich der beste Verein der Welt", so Pavard, "Ich will die Historie dieses Vereins fortsetzen, dort viele Titel gewinnen.“ Der Weltmeister wechselt im Sommer für die festgeschriebene Ablösesumme von 35 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister.

Für den Innenverteidiger geht mit dem Wechsel an die Isar ein Traum in Erfüllung. „Ich hatte einen Schlüsselmoment: Als ich vergangene Saison mit dem VfB im Spielertunnel der Allianz Arena gestanden bin, die Bayern-Spieler neben mir gesehen habe und die Atmosphäre spürte, wusste ich: Dort will ich eines Tages spielen. Der FC Bayern kann definitiv die Champions League gewinnen."

Der 22-Jährige hofft, dass die Fans des VfB Stuttgart seine Entscheidung für den FC Bayern verstehen können: "Es kann sein, dass es Pfiffe gegen mich geben wird. Wenn das so ist, akzeptiere ich es." Dennoch baut er auf die Unterstützung der Stuttgarter Anhänger im Abstiegskampf: "Ich hoffe, dass unsere Fans an die Mannschaft und unsere schwierige Situation denken. Nur mit ihnen gemeinsam kommen wir da unten raus."