Fußball Fußballer erhält Mega-Sperre nach Penis-Biss

Frankreich.

Weil er einem Gegner in den Penis gebissen hat, ist ein Amateurfußballer für fünf Jahre gesperrt worden. Das meldet Sport1 auf seinem Internetportal am Mittwoch (19.2.).

Nach einer Partie zwischen zwei unterklassigen Teams aus Terville und Soetrich sei es zum Handgemenge zwischen zwei Spielern gekommen. Ein Spieler aus Terville sei dazu gekommen, um zu deeskalieren. Daraufhin habe der Spieler aus Soetrich dem Streitschlichter in den Penis gebissen.