Fußball Kreisliga B1 Spielabbruch nach Handgreiflichkeiten

Unschöne Szenen und ein Spielabbruch am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B1: Im Spiel der SGM AC Beinstein Italia/Azurri Fellbach (Tabellenelfter) gegen den FC Winnenden (Tabellenletzter) ging es eigentlich nicht mal mehr um den goldenen Blumentopf, allenfalls noch um die rissige Suppenschüssel – das hinderte Spieler und möglicherweise auch Fans und/oder Funktionäre beider Teams aber nicht daran, sich in der 70. Minute beim Stand von 4:1 für Beinstein/Fellbach in eine Rudelbildung nebst Handgreiflichkeiten zu verstricken.