Fußball und Handball So ist die Corona-Lage im Rems-Murr-Sport

Am Dienstag hatte sich Hans Artschwager, Präsident des Handballverbands Württemberg, in einem Schreiben auf der Homepage zu Wort gemeldet: „Sollte eine Gemeinde/Stadt/Kreis Spielverbote verhängen, so sind die Spiele in der betroffenen Gemeinde/Stadt/Kreis abzusetzen. [...] Sollte eine Gemeinde/Stadt/Kreis Begrenzungen bzgl. der Zuschauer-/Teilnehmerzahl verhängen und die betroffenen Spiele diese Zahl überschreiten oder ist eine Überschreitung zu erwarten, gilt der vorgenannte Weg analog. Weiterhin können sich Vereine auf eine terminliche Verlegung verständigen, hierfür wird die 10-Tages-Frist außer Kraft gesetzt.“ Beschlossen worden sei bereits die vorläufige Absage von Veranstaltungen, bei denen kein sportlicher Wettkampf (Tabelle) im Vordergrund steht. Artschwager nennt den Endspieltag um die württembergischen Meisterschaften der Jugend, den Verbandspokal samt Final Fours und die HVW-Sichtungen. Weitere Absagen könnten folgen.