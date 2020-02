Future Magic Warum Zauberer aus aller Welt nach Welzheim kommen

Ein Tiger und eine Frau in einem Käfig – wie funktioniert dieser Trick?

Schwieriger werden die individuellen Aufträge von Zauberern, wenn man zum Beispiel eine neu eingeweihte Seilbahn verschwinden lassen möchte. „Das Problem hier ist, dass die Seilbahn an einem Seil hängt. Das Seil zu durchschneiden ist keine Option. Aber auch diesen Trick haben wir mit dem Zauberer in die Tat umgesetzt“, sagt der 57-jährige Firmenchef, der als Zauberkünstler unter dem Namen „Charles“ ebenfalls noch unterwegs ist. Es sei wichtig, die Artikel vorher zu testen, bevor sie zum Kunden kommen. „Als Profi und mit meiner Frau als kritischer Beobachterin gelingt es uns immer wieder, die neuesten Wünsche umzusetzen. Wir haben so auch schon Shows in Las Vegas, New York, Moskau oder Tokio ausgestattet“, verrät Tanczer, der jedoch keinen Namen der Künstler preisgibt: „Die Zauberer freuen sich, dass man in Welzheim auch mal unerkannt essen gehen kann.“

Die Ehrlich Brothers oder David Copperfield könnten also schon in Welzheim unterwegs gewesen sein? „Ja“, grinst Karl-Heinz Tanczer. In guter Erinnerung ist dem Chef von Future Magic der Trick mit dem Tiger und einer schönen Frau, die gemeinsam in einem zweieinhalb auf zweieinhalb Meter großen Käfig sein mussten, damit aus der Frau ein Tiger wird. „Hier mussten auch zahlreiche Sicherheitsaspekte beim Bau des Käfigs berücksichtigt werden. Es darf nichts schiefgehen, denn sonst lebt die Frau am Ende nicht mehr“, erklärt Karl-Heinz Tanczer.