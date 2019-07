Gärtnerei wird zu Farm Feli, der erste Pfau in Kernen

Auf Farm umgeben von vielen gefiederten Freunden

Doch Feli lebt, Feli wirkt kerngesund, Feli hasst zwar offensichtlich Autofahrten, aber er ist auch sehr zutraulich. Es scheint, als habe er Ulrike Kämpf als seine Vogel-Mama akzeptiert. Als sie ihn vor der Fahrt zur ehemaligen Gärtnerei aus dem kleinen Gehege in ihrer Wohnung nimmt, sich auf ein Sofa niederlässt und Feli auf ihre Brust setzt, wirkt der kleine Pfau völlig entspannt. Er schaut sich um, tapst in Richtung Kämpfs Schulter, knabbert an ihren Haaren.

Kurz darauf, die Autofahrt ist endlich vorbei, setzt Kämpf den kleinen Pfau behutsam in einem Gehege in der ehemaligen Gärtnerei ab. Feli ist hier umgeben von vielen gefiederten Freunden: Wachteln, Enten, Hühnerküken, alle erst ein paar Wochen alt. Der Neue stapft los, schaut sich um, nimmt ein erstes Bad im Aschebad – das hilft gegen Parasiten im Gefieder.

Gäste auf der Farm immer willkommen

Ob Feli ein Männlein oder ein Weiblein ist, das wird sich erst in ein paar Wochen an der Farbentwicklung seines Gefieders feststellen lassen. Den prächtigen Federfächer entwickeln nur die Männchen. Die Liebe seiner Zieh-Mama Ulrike Kämpf ist ihm aber so oder so sicher. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich der Kernener Pfau ja zum Besuchermagnet. Gäste sind auf Kämpfs Farm nämlich immer willkommen.