Gaildorf Casino überfallen: Zeugen gesucht

Gaildorf.

Ein Unbekannter Täter betrat am Sonntag gegen 23:20 Uhr ein Spielcasino in der Kanzleistraße und versteckte sich im Inneren. Als die Angestellte gegen Mitternacht schließen wollte, trat der Unbekannte an sie heran, bedrohte sie mit einer Pistole und forderte Bargeld. Die 44-Jährige händigte das Bargeld aus, das sie in eine vom Täter mitgebrachte weiße Stofftasche verstauen musste. Anschließend flüchte der Räuber über ein Fenster aus dem Casino. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen noch in der Nacht übernommen.