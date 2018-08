Gamescom 2018 "Marvel´s Spider-Man" im Kurztest

Worum es geht: Peter Parker arbeitet normalerweise bei der Zeitung Daily Bugle in New York, doch seine Leidenschaft ist es, Verbrechern Einhalt zu gebieten. Nachdem ihn eine radioaktiv verseuchte Spinne gebissen hat, hat er Superkräfte und kann Spinnennetze verschießen und Wände hochklettern. Diese Fähigkeiten nutzt er, um in New York für Recht und Ordnung zu sorgen.

Spielinhalt: In der Vorabversion muss Spider-Man zunächst ein paar unbekannte Kriminelle am Times Square stoppen. Später wird er zu einem Gebäude von Wilson Fisk, alias "Kingpin" gerufen, wo ebenfalls zahlreiche Gegner warten.

Erster Eindruck: Wer die Batman-Arkham-Reihe gespielt hat, wird sich beim Kämpfen unweigerlich an die Spiele erinnert fühlen. Die richtige Balance aus Angriffen und Ausweichmanövern sorgt für Erfolg. Bis die allerdings gefunden ist, vergeht einige Spielzeit. Beim Schwingen zwischen New Yorks Wolkenkratzern mithilfe der Spinnenfäden wirkt die Steuerung noch unpräzise. Die Punkte, an denen die Fäden haften können, sind in einigen Momenten schwer anzuwählen. So wirkt das Fortbewegen weitaus weniger grazil - zumal Spider-Man relativ steif läuft. Grafisch spielt der Titel eine eher mittelmäßige Rolle. Dafür haben die Entwickler darauf geachtet, dass der Marvel-Held immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat - für Humor ist in dem Spiel auf jeden Fall gesorgt. Ob Spider-Man aber dabei so cool wirkt wie ein Deadpool, bleibt abzuwarten.