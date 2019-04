„Ganz klar eine Grenze überschritten“ Ascacibar wird nach Spuck-Attacke auch intern bestraft

Der Argentinier hatte am Samstag im Spiel gegen Leverkusen (0:1) in der Nachspielzeit in Richtung des Leverkuseners Kai Havertz gespuckt und wurde von Schiedsrichter Tobias Stieler anschließend mit glatt Rot vom Platz gestellt. Dem 22-Jährigen droht nun eine lange Sperre.

„Solche Leute braucht man nicht in der Bundesliga. Auch mir hat er in der ersten Halbzeit schon vor die Füße gespuckt“, schimpfte anschließend Bayer-Stürmer Kevin Volland und TV-Schiedsrichter-Experte Markus Merk meinte: „Das ist das schlimmste aller Vergehen. Ich vermute, Ascacibar hat jetzt Sommerpause.“

„Er hat mit seinem Platzverweis der Mannschaft und dem Verein geschadet. Da müssen wir ein klares Zeichen setzen“, so Hitzlsperger. Weiter warnte der Stuttgarter Sportchef davor, sich im Kampf um den Klassenverbleib von Emotionen leiten zu lassen. „Wir dürfen nicht anfangen, den Frust über die derzeitige Lage nach außen zu tragen. Wenn wir dies tun, sind wir auf dem falschen Weg.“