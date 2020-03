Garantiert coronafrei Hier kommen unsere süßesten Tierbilder

Waiblingen.

Das Coronavirus ist gerade allgegenwärtig. Als Lokalzeitung haben wir den Anspruch, die Menschen darüber zu informieren, ohne Panik zu verbreiten. Aber auch das schiere Übermaß an täglich neuen Informationen kann für sich schon einschüchternd wirken. Dazu kommt, dass es aktuell wenig anderes zu berichten gibt - das öffentliche Leben in Deutschland steht weitestgehend still.