Gartenschau 2019 Ein vielfältiges Programm für 2,5 Millionen Euro

Schorndorf. 2,5 Millionen Euro wollen die Stadt Schorndorf beziehungsweise der neugegründete Eigenbetrieb „Gartenschau Schorndorf 2019“ in die Durchführung der Gartenschau-Aktivitäten im Zeitraum vom 10. Mai bis 22. September 2019 investieren. Gut angelegtes Geld, wenn die vielfältigen Angebote im Gartenschaujahr ebenso begeistert angenommen werden, wie sie unlängst von Projektleiterin Ulrike Schwebel im Gemeinderat vorgestellt wurden.

Auch die großen und markanten Investitionsmaßnahmen der Stadt für die Remstal-Gartenschau sind bereits festgelegt.

Den Kalender der kommunalen Highlight-Wochen finden Sie auf der zweiten Seite.

Der sogenannte Durchführungshaushalt setzt sich bei den Aufwendungen aus 1,55 Millionen Euro für Ausstellungen, 650 000 Euro für Veranstaltungen und das Kassenwesen und aus 300 000 Euro für Marketing und Sonstiges und bei der Einnahmeerwartung aus Erlösen in Höhe von 930 000 Euro, aus Zuschüssen Dritter in Höhe von 70 000 Euro und aus einem Zuschuss der Stadt in der Größenordnung von 1,5 Millionen Euro zusammen, wobei 500 000 Euro von den Stadtwerken beziehungsweise den Eigenbetrieben kommen sollen. Außer diesem Finanzierungskonzept hat der Gemeinderat auch die Bereiche festgelegt, die während der Gartenschau-Monate eintrittspflichtig sein sollen, wobei es da Unterscheidungen insofern geben soll, als es beim Stadtpark, beim Schlosspark und auch bei einer Blumenhalle, deren Standort noch nicht feststeht, jeweils eine Kasse und Zugangskontrollen geben soll, während man sich beim Alten Friedhof, auf dem Grafenberg und beim „Baurenwasen“ mit dem Hinweis „Sie befinden sich im eintrittspflichtigen Bereich“ begnügen will.

Gemeinsame Eintrittskarte für Schorndorf und Schwäbisch Gmünd

Was bedeutet, dass der Besucher im Besitz einer Dauerkarte (RemstalCard) sein müsste, die es im Vorverkauf, der im September 2018 beginnen soll, für 40 Euro und als Familienkarte für 80 Euro geben wird (später kostet sie 45 und 90 Euro), oder dass er sich eine gemeinsame Tages- oder Zweitageskarte der Städte Schorndorf und Schwäbisch Gmünd – gegebenenfalls treten diesem Kooperationsprojekt auch noch weitere Kommunen bei – kauft, deren Einführung der Gemeinderat ebenfalls zugestimmt hat.

Abstimmung von Themenschwerpunkten und technische Vernetzung

Zusätzlich zu den gemeinsamen Tageskarten, die zum Besuch der eintrittspflichtigen Bereiche in beiden Städten berechtigen, sollen die beiden Gartenschau-Standorte Schorndorf und Schwäbisch Gmünd – auch in diesem Fall ist eine Ausweitung auf andere Kommunen denkbar – durch weitere Maßnahmen vernetzt werden. Das fängt an bei der Abstimmung von Themenschwerpunkten auf den Ausstellungsflächen und in der Veranstaltungsplanung und reicht bis zur technischen Vernetzung, über deren Umsetzung sich der Studiengang „Internet der Dinge“ innerhalb der in Schwäbisch Gmünd beheimateten Hochschule für Gestaltung Gedanken macht.

Der Untere Marktplatz als Willkommensbereich

Wer als Gartenschaubesucher in Schorndorf mit Bahn oder Bus ankommt, der wird am Unteren Marktplatz, der nach den Plänen von Gartenschauplaner Prof. Jörg Stötzer zum Willkommensbereich umgestaltet wird, empfangen. Dazu müssen zwar die Parkplätze wegfallen, es sollen aber keine baulichen Eingriffe vorgenommen werden, die einer späteren Wiedereinrichtung der Parkraumfunktion entgegenstehen würden. Außerdem sollen die für den Willkommensbereich eingesetzten Gestaltungselemente einerseits nachhaltig, also über 2019 hinaus verwendbar und gleichzeitig so flexibel einsetzbar sein, dass der Untere Marktplatz gegebenenfalls auch während der Gartenschau als Ausweichfläche für den Wochenmarkt zur Verfügung steht.

Wochenmarkt wird nicht dauernd verlegt

Eine Bühne vor dem Rathaus soll es aber nur zu besonderen Anlässen wie etwa der SchoWo und den Weintagen geben, so dass eine Dauerverlegung des Wochenmarktes nicht erforderlich ist. Willkommen geheißen werden sollen die Schorndorfer Gartenschaubesucher aber auch durch sogenannte „Greeter“, bei denen es sich um kostümierte Personen handelt, die in verschiedene Rollen schlüpfen. Die Koordination dieser Aktion unter Einbeziehung aller Theaterschaffenden und -willigen in Schorndorf hat das Teatro Zanni übernommen.

Bühne im Schlosspark

Wer sich entgegen dem Uhrzeigersinn auf einen Rundgang zu den Schorndorfer Gartenschau-Schwerpunkten macht, der landet zunächst im Schlosspark, wo die Besucher gärtnerische Highlights, Spielmöglichkeiten für Kinder und ein umfangreiches Kulturprogramm auf der Bühne erwarten. Unter anderem sollen Vereine, Schulen und Kindergärten dafür sorgen, dass auf der Bühne jeden Tag etwas geboten ist, außerdem sollen Straßen(musik)künstler während der Gartenschau zum täglichen Erscheinungsbild der Stadt gehören. Vom Schlosspark aus bietet sich ein Schwenk hinüber zum Alten Friedhof an, der als „Oase der Ruhe“ wahrgenommen werden soll. Nächster Blickfang wäre ein attraktiv umgestalteter Feuersee, ehe es zum Stadtpark geht, wo eine Freiluftküche Möglichkeiten für Kochevents bietet, wo der Gemüsegarten zum Gärtnern einlädt und wo unterschiedlich gestaltete Spielbereiche Bewegungsangebote für alle Altersgruppen machen.