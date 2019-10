Gartenschau-Areal in Großheppach Neue Wohnhäuser an der Rems geplant

SPD-Stadtrat Hans Randler betonte, dass er ebenfalls Interesse habe, möglichst viel Wohnraum zu schaffen. CDU-Stadtrat Friedrich Dippon schlug vor, dort eine CO2-neutrale Bauweise vom Bauträger einzufordern – was dort leichter möglich sei, weil das Grundstück der Stadt gehört. „Ein Wohn- und Geschäftshaus sehe ich hier an der falschen Stelle.“ Schade findet Friedrich Dippon, dass Liegenschaftsamtsleiter Heinisch über die freiberuflichen Interessenten nicht mehr sagen konnte. Dies, betont er, sei ein Beispiel dafür, wie wichtig es manchmal sei, wenn die Stadträte unter sich seien und in einem geschützten Rahmen nichtöffentlich beraten könnten. Dem Vorstoß zum ökologischen Bauen pflichtete GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger im Anschluss sofort bei.

CDU-Fraktionschef Ulrich Witzlinger merkte an, dass das Grundstück an der Rems durchaus höhere Häuser vertrage, als es die Stadt derzeit plant. Zugleich lobte er die Lage an den Mühlwiesen, die mit ihrer Flachwasserzone und dem Spielplatz ein beliebter Treffpunkt geworden sind. „Das ist eine schöne Gegend für Kinder.“

Unterschiedliche Meinung zu Kettenhäusern

Freie-Wähler-Fraktionschefin Isolde Schurrer plädierte dafür, bei der Bebauung auf Kettenhäuser zu verzichten. Diese seien ihr zu schmal. „Das sieht aus wie so Starenkästen.“ Zimmerermeister Friedrich Dippon hielt prompt dagegen. „Kettenhäuser haben den Vorteil, dass sie bezahlbar sind.“

Der Technische Ausschuss votierte schließlich geschlossen für den Bebauungsplanvorentwurf der Stadtverwaltung. Das letzte Wort in der Sache hat indes der Gemeinderat, der in seiner Sitzung am Donnerstag, 24. Oktober, entscheidet.

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Brückenstraße soll im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13a des Baugesetzbuches durchgezogen werden – und das heißt, dass keine Umweltprüfung stattfindet.