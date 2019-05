Gartenschau Remseck Hochwasser reißt Schwimmende Gärten mit

Die Strömung sei zu stark gewesen, um die Pontons sicher zu bergen. Das weitere Vorgehen wollen die Einsatzkräfte am Mittwoch besprechen. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass es sich bei den sechs bis 15 Quadratmeter großen Flößen um sogenannte Schwimmende Gärten handelt.

Dauerregen hatte am Dienstag für Hochwasser an Wieslauf, Rems und Neckar gesorgt. Wir haben hier über die Entwicklungen berichtet. Am Mittwoch lingt das Hochwasser in den kleinen und mittleren Gewässern langsam ab. Lediglich an den Unterläufen des Neckar steigen die Wasserstände noch leicht an.