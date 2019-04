Gefahr für Rehe Schorndorfer Jäger appelliert an Hundehalter

Besonders auf den Feld- und Wiesenwegen, die in Richtung Wald verlaufen, beobachtet Werner Groß, dass viele Hundebesitzer morgens und nachmittags unterwegs sind. Er ärgert sich über diejenigen, die ihre Tiere weder an der Leine haben noch richtig auf sie achtgeben. Denn zu oft komme es vor, dass Hunde derzeit trächtige Rehe jagen. Diese sind der Verfolgungsjagd oft nicht gewachsen, verletzen sich und sterben. „Ich möchte an die Vernunft appellieren und für das Thema sensibilisieren“, sagt Groß. Die Rehe sind derzeit hochträchtig und enorm geschwächt. Gegen einen schnellen Hund haben sie kaum eine Chance. Besonders die Hunde, die mit ihrer Nase jagen, seien für Wildtiere ein Problem. Es könne auch passieren, dass ein gehetztes Reh auf eine vielbefahrene Straße renne und dann überfahren werde. „Wir haben ohnehin schon viel Fallwild“, sagt Groß.

In den Wiesen legen die Rehe ihre Jungtiere ab

Groß zeigt auf ein Stück Land, auf dem sich Reisig türmt. Auch dort könnten Rehe liegen, meint er und weiß, dass viele das gar nicht vermuten. Doch entgegen der Vorstellung vieler Menschen sind die Rehe nicht nur im Wald, sondern auch auf den Wiesen unterwegs. Der Hegeringleiter verweist darauf, dass es auch in den vergangenen Wochen wieder Fälle von jagenden Hunden auf Rehe gegeben hat.

Groß ist selbst Jäger und tötet Tiere. Das sei jedoch gezielt, die Tiere müssten nicht leiden. Doch die gehetzten oder verletzten Tiere verendeten elendig. Er bekomme ab und zu Anrufe mit der Bitte, doch nach einem verletzten Reh zu schauen, das von einem Hund gejagt worden sei. Doch die Tiere im Wald zu finden sei schwer.