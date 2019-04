Gegen das Parkchaos an der S-Bahn-Station 150 neue Parkplätze für Stetten-Beinstein

Um auf den Druck zu reagieren, sollen in Stetten-Beinstein bis zu 150 weitere Parkplätze für S-Bahn-Kunden entstehen. Auf welchem Grundstück diese gebaut werden, ist noch offen. OB Michael Scharmann ist zuversichtlich, mit dem Konzept Erfolg zu haben. „Wir wollen das Parkchaos beseitigen.“ Wie aktuelle Fotos unserer Zeitung zeigen, wird an der Station Stetten-Beinstein verbotenerweise auch auf der Wiese geparkt, so überfüllt ist der Parkplatz. Der Gemeinderat stimmte geschlossen für die Marschrichtung der Verwaltung.

Kritik am Vertrag mit der Region

Kritik gab es jedoch am Vertrag mit der Region. GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger vermisste bei der langen Laufzeit eine Entgeltanpassungsregelung – durch diese könnte die Stadt im Lauf der vereinbarten 20 Jahre mehr kassieren als die aktuell vorgesehenen 180 Euro pro Stellplatz. Auch wunderte er sich, warum in der Sitzungsvorlage steht, dass die strichprobenartige Kontrolle der Parkplätze durch die Region erfolgt – im Vertrag aber etwas anderes. Auch störte Siglinger, dass der Verband Region Stuttgart Haftungsrisiken bei Schäden durch Dritte oder bei höherer Gewalt auf Weinstadt abwälzt. „Dann hätte die Stadt den Schwarzen Peter in der Hand.“