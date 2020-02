Gegen Lebensmittelverschwendung Lidl bietet ab sofort "Ich-bin-noch-gut"-Box an

Neckarsulm. Ab Ende Februar, spätestens aber März, soll es in allen 3200 Lidl-Filialen in Deutschland eine "Ich-bin-noch-gut"-Box geben. Darin sollen qualitativ einwandfreie Artikel aller relevanten Warengruppen wie Molkereiprodukte, Frischeprodukte, Backwaren, Trockensortimentsprodukte, Tiefkühlprodukte einige Tage vor Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums mit „50 Prozent“-Stickern versehen in grünen Boxen angeboten werden. Damit will das Unternehmen nach eigenen Angaben Lebensmittelverschwendung und Abfall vermeiden.