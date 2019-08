Gegen Korber Schiedsrichter Marco Fritz Schalke-Fan erstattet Anzeige wegen Betrugs

Das bestätigte die Polizei NRW via Twitter. Der Sachverhalt werde nun "zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft gegeben", so eine Sprecherin der Gelsenkirchener Polizei gegenüber dem SID. "Wir sind hier auf Schalke. Im Zuge der Emotionen kann das schon mal passieren, dass da jemand wütend ist."

Auch der FC Schalke reagierte humorvoll auf die Anzeige. "Also von uns war das keiner. Ehrenwort", schrieb der Club auf Twitter. "Die Ermittlungsergebnisse würden uns trotzdem sehr interessieren." Der Revierclub bot zudem mit einem Augenzwinkern an: "Eventuell hilfreich: Wir kennen Augenzeugen, die zur Tatzeit am #Tatort waren."