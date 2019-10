Gegen Verschärfung des Polizeigesetzes VfB-Ultras beteiligen sich an landesweiten Protesten

Aktionen in Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe und Freiburg

Im November 2017 wurde das Polizeigesetz Baden-Württemberg (PolGBW) bereits erweitert – und in diesem Herbst will die grün-schwarze Landesregierung die bestehenden gesetzlichen Vorgaben weiter verschärfen. Gegen diese geplante Novellierung wird jetzt protestiert. Rund 50 Gruppen und Organisationen werden am Wochenende im Südwesten auf die Straße gehen. Geplant sind Aktionen und Kundgebungen in Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe und Freiburg. Auch die Ultras vom Commando Cannstatt 1997 werden sich an den landesweiten Protesten beteiligen.